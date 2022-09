Die besten veganen Rezepte-Apps für iOS und Android

Zusätzlich zu vollständigen Rezepten unterstützt uns die App beim Einsatz von einzelnen Ersatzprodukten, wie Seitan. Möchten wir etwa die Proteine von Eiern durch Seitan ersetzen, geben wir beispielsweise „2 eggs to seitan“ in die Suchmaske ein. Gonutss gibt uns darauf eine Grammzahl, die dem gleichen Nährstoff-Level entspricht.

Tippen wir beispielsweise „Frühstück“ ein, bekommen wir eine Auswahl präsentiert, die wir für den Start in den Tag konsumieren können. Das sindnicht nur plumpe Vorschläge, es sind gleichzeitig Rezepte zum einfachen Nachkochen. Haben wir ein Rezept gefunden, zeigt uns die App, neben der veranschlagten Vorbereitungs- und Zubereitungszeit, auch den Schwierigkeitsgrad an.

Haben wir dann das passende Rezept gefunden, finden wir eine umfangreiche Anleitung vor, die alle Zutaten übersichtlich auflistet und die entsprechenden Schritte genau erklärt. Um bei der Fülle an Rezepten nicht die Übersicht zu verlieren, können wir diese mit Lesezeichen versehen oder am Seitenanfang anpinnen, um sie immer sofort im Blick zu haben.

Unterteilt wird bei Food Monster auf 2 Arten. Einerseits können wir aus den 4 Jahreszeiten eine Passende wählen. Innerhalb der jeweiligen Jahreszeiten wird dann in weitere Kategorien unterteilt. Darunter etwa Hauptspeisen, Desserts oder Snacks . Möchten wir exakter filtern, gibt es weitere Reiter, die wir durchkämmen können. So ist beispielsweise eine Sortierung nach Gang, bestimmten Zutaten oder nach Ernährungsweise möglich. Verfolgen wir eine Low-Carb-Diät, kann die App uns dafür geeignete Rezepte gesammelt darstellen.

Vegan Cheffrey

Vegan und auch noch aus österreichischer Produktion ist die App Vegan Cheffrey. Die Anwendung ist seit Anfang des Jahres in den App Stores erhältlich und will mit einigen Features beim veganen Kochen unterstützen. Beim Start der App bekommen wir eine kleine Übersicht präsentiert, was uns Vegan Cheffrey alles bieten kann. Wir können auch festlegen, ob wir Benachrichtigungen erlauben möchten, unter anderem um den Wochenplan, ein zentrales Feature der App, rechtzeitig zu füttern.

Haben wir die kleine Einführung durchgeklickt, können wir in einem letzten Schritt noch ein Konto erstellen. Dies dient hauptsächlich zur Synchronisation unserer Inhalte, etwa zwischen Tablet und Smartphone, wobei die Registrierung kein Zwang ist.

Danach geht es mit der Rezepte-Übersicht weiter. Hier werden ausgewählte Rezepte optisch ansprechend und in Kategorien unterteilt präsentiert. Zu den Kategorien zählen etwa „Einfache Rezepte“, „Pizza und Pasta“, „Ofengerichte“ oder „Frühstück“. Direkt in der Hauptübersicht finden wir in jeder Kategorie eine Auswahl an Rezepten. Durch Tippen auf „mehr“ bekommen wir auf Wunsch die ganze Kategorie präsentiert. Jedes Rezept-Bild ist mit einem Plus-Symbol ausgestattet, das uns eine direkte Einbindung in unseren Wochenplan erlaubt. Hier können wir dann auch auswählen, an welchen Tagen wir das Rezept vorsehen möchten und wie viele Portionen wir planen.

Tippen wir auf eines der Rezepte, bekommen wir jede Menge Informationen präsentiert. Unter anderem Dauer und Schwierigkeitsgrad der Zubereitung, sowie einen kleinen Text zum Gericht. In Reiter „Zutaten“ präsentiert uns Vegan Cheffrey alle benötigten Ingredienzen, angepasst an die Portionenzahl.

Möchten wir in einem Schwung für unseren gesamten Wochenplan einkaufen, können wir die Zutaten eines jeden Rezeptes zur integrierten Einkaufsliste hinzufügen. Ist das Rezept in unserem Wochenplan, passiert die Übertragung sogar automatisch.

Im Reiter „Schritte“ bekommen wir dann den wichtigsten Teil des Rezeptes zu sehen, die genaue Zubereitungsanleitung.

Ein kleines Gimmick für das gute Gewissen hat Vegan Cheffrey auch zu bieten. Im Tab „Veganismus“ sehen wir, wie viele Kilogramm CO₂ wir gespart haben, wie viele Tierleben wir verschont haben und wie viel Wasser durch unsere veränderte Ernährungsweise eingespart werden konnte.

Vegan Cheffrey ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.