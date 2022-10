Ganz Österreich isst vegan: Was das für das Klima bringen würde

Zwei Steigerungsstufen

Bei einer ovo-lacto-Vegetarischen Ernährung (OLV) gebe es noch stärkere Effekte. Isst ganz Österreich zwar Eier und Milchprodukte, aber kein Fleisch mehr, könnte der Tierbestand um 100,3 Millionen Tiere verringert werden, es blieben 1.013.533 Hektar übrig (etwas mehr als Kärnten). Die Emissionen gingen um 48 Prozent zurück.

Geht man noch einen Schritt weiter und ganz Österreich würde sich vegan ernähren, bräuchte man keines der 108,1 Millionen Nutziere mehr. Die Restfläche würde sich noch einmal dramatisch erhöhen, auf 2.032.247 Hektar (mehr als Niederösterreich).

Der große Sprung gegenüber dem OLV-Szenario ergibt sich durch den kompletten Wegfall von Weide- und Futteranbauflächen, erklärt Studienleiter Martin Schlatzer vom FiBL: "50 bis 60 Prozent der Äcker werden derzeit in Österreich für Tierfutter verwendet." Im Ernährungsbereich würde man 70 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen. Damit könnte man mehr als die Hälfte der CO2-Reduktionen abdecken, die Österreich laut Pariser Klimaschutzabkommen bis 2030 erfüllen muss.

Weniger Zoonosen

Alle 3 Szenarien hätten weitere Vorteile. Die Bevölkerung wäre gesünder, man müsste weniger Futtermittel importieren und den Tieren ginge es besser, so die Studie. Eine abgespeckte Tierhaltung würde auch das Risiko von Zoonosen senken, also ursprünglich von Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten wie COVID-19. "In der Tierhaltung werden ca. 40 Prozent aller in Österreich verbrauchten Antibiotika eingesetzt. Die Intensivtierhaltung verursacht einen hohen Stress", sagt Schlatzer.

Wie genau die Bevölkerung dazu gebracht werden soll, weniger Fleisch zu essen, stehe auf einem anderen Blatt. "Das hängt von uns als Gesamtgesellschaft ab", sagt Schlatzer. "Es ist wichtig, das Problem erst einmal zu erkennen und eine Diskussion anzustoßen, wie eine nachhaltigere, tier- und klimafreundliche Landwirtschaft und Ernährung aussehen könnte." Eine Reduktion des Fleischkonsums zahle sich jedenfalls in vielfältiger Weise aus. Schritt für Schritt sei solch eine große Veränderung schon zu schaffen.