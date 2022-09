Manager von Fleischersatz-Hersteller beißt Mann ein Stück Nase ab

Ein hochrangiger Manager des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat hat einem Mann ein Stück Nase abgebissen. Das berichtet The Verge unter Berufung eines Lokalnachrichten-Senders (Webseite in der EU nicht abrufbar).

Demnach hatte Doug Ramsey, Chief Operating Officer (COO) von Beyond Meat, eine Auseinandersetzung in einem Parkhaus. Ein Subaru hat sich demnach vor Ramseys Ford Bronco gedrängt und das Auto am Reifen berührt. Ramsey sei wutentbrannt aus seinem Auto ausgestiegen und habe den Fahrer des Subaru angegriffen.

Laut dem Lokalsender KNWA hat er ihn „dicht an sich gezogen und angefangen, ihn zu schlagen“, bevor er ihn „in die Nase gebissen" und "Fleisch an der Nasenspitze abgebissen" haben soll. Der Vorfall trug sich nach einem College-Footballspiel in Arkansas zu.

"Marktforschung?"

The Verge spekuliert scherzhaft, dass es "Marktforschung" gewesen sein könnte und wir uns vielleicht bald auf eine Beyond-Produktlinie mit Menschenfleischgeschmack einstellen müssen.

Es könnte jedoch auch sein, dass Ramsey sehr gestresst war, weil es seinem Arbeitgeber gerade wirtschaftlich nicht besonders gut geht. So ist die Aktie von Beyond Meat seit 2019 um 92 Prozent gefallen. Gründe sind unter anderem sinkende Nachfrage und steigender Konkurrenzdruck. Auch macht die Inflation dem Lebensmittelunternehmen zu schaffen.