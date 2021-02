Bill Gates: Wir sollten nur noch künstliches Fleisch essen

Der Microsoft-Gründer will Milliarden in Klimaschutz-Start-ups investieren. Kernenergie hält er aber weiterhin für essenziell.

"Wir müssen die physikalische Wirtschaft in einem Tempo verändern, wie noch nie in der Geschichte zuvor." Dazu seien etwa CO2-Steuern, Zertifikatehandel sowie alternative Energien wie Solar und Wind unverzichtbar. Allerdings, so Gates, sei Kernkraft unerlässlich bei der Stromerzeugung.

Investment in nachhaltige Start-ups

Gates will in den kommenden 5 Jahren zwei Milliarden Dollar (1,65 Mrd. Euro) in entsprechende Start-ups und andere Projekte investieren, sagte er dem Handelsblatt. Er investiert bereits in Firmen wie Beyond Meat, Carbon Engineering, Impossible Foods, Memphis Meats und Pivot Bio.

"Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig", führte der Milliardär aus und forderte zugleich eine Verfünffachung staatlicher Forschungsinvestitionen weltweit in saubere Energien und andere Klimainnovation innerhalb des nächsten Jahrzehnts - nach seiner Schätzung jährlich mindestens 110 Milliarden Dollar.

Mit der Entwicklung von Elektroautos zeigte sich Gates unzufrieden, insbesondere in Deutschland. "Wenn Deutschland sich nicht bei elektrischen Autos durchsetzen kann, wäre das eine riesige Tragödie", warnte er.