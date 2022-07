Weg mit der Kuh: Fleischersatz spart Milliarden Tonnen CO2 ein

Investitionen in pflanzliche Nahrung bringen laut Studie weit mehr Emissionsreduktion als in jedem anderen Bereich.

Wer sich ein bisschen dafür interessiert, wie er im privaten Bereich zum Klimaschutz beitragen kann, wird wahrscheinlich schon auf das Thema Ernährung gekommen sein. Indem man Fleisch und andere tierische Produkte durch pflanzliche Alternativen ersetzt, kann man den eigenen CO2-Fußabdruck enorm reduzieren . Auch in größeren Skalen wäre ein Umstieg lohnenswert. Investitionen in fleischlose Nahrung hätten laut dem Beratungsunernehmen Boston Consulting Group (BCG) einen überproportional großen Effekt auf den Klimaschutz.

Die BCG hat herausgefunden, dass man 4,4 Milliarden Tonnen CO2 einsparen könnte, wenn man eine Billion Dollar in pflanzliche Proteine investiert. Der weltweite CO2-Ausstoß liegt bei rund 50 Milliarden Tonnen jährlich. Zum Vergleich: Investiert man genausoviel Geld in klimafreundlicheren Straßentransport, erzielt man eine Emissionsreduktion von 0,5 Mrd. Tonnen, steckt man das Geld in Gebäudetechnik, erhält man 0,6 Mrd. Tonnen. Investiert man in klimafreundlichen Zement, erspart man der Menschheit 1,5 Mrd. Tonnen CO2, der Investitionsertrag bei pflanzlicher Nahrung ist aber drei Mal so hoch.

Ganz so radikal müsse es aber nicht ablaufen, meint Georg Zamecnik vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Österreich . Wenn man den eigenen Fleischkonsum um die Hälfte bis zwei Drittel reduziere und ihn durch Fleischersatzprodukte und unverarbeitete Pflanzen ersetzt, hätte das bereits enorm positive Auswirkungen : "Fleisch zu produzieren bedeutet einfach eine ineffiziente Umwandlung . Für ein Kilogramm Fleisch braucht man drei bis fünf Kilo Futter, dadurch benötige ich auch mehr Fläche. Würde die frei werden, hätten wir hierzulande genug Fläche, um den Eigenbedarf an Nahrung abzudecken. Wir bräuchten dann keine zusätzlichen pflanzlichen Importe mehr."

Tiere haben schon noch einen Sinn

Auch in Hinblick auf die Folgen des Klimawandels sei es sinnvoll, alternative Ernährungsweisen zu fördern. Wenn etwa durch die zunehmenden Extremwetterereignisse Ernten ausfallen, mit dem verbliebenen Ertrag aber weiterhin Tiere gezüchtet werden, dann gefährde dies die Ernährungssicherheit. Für landwirtschaftliche Betriebe sei es sinnvoll, sich in Richtung pflanzlicher Produktion zu entwickeln. "Das heißt aber nicht, dass sie alle Tiere aufgeben müssten", meint Zamecnik. Mehr Kreislaufwirtschaft sei das Ziel.

In bestimmten Gebieten sei Tierhaltung auch der einzige Weg, um Land zu bewirtschaften, etwa in kargen Steppen, in denen Ziegen grasen, aber auch hoch in den Bergen. "Almen könnte man sonst nicht für die menschliche Ernährung verwenden. Außerdem sorgen die Tiere dafür, dass die Kulturlandschaft nicht zuwächst. Emissionen kann man also durchaus in Kauf nehmen, wenn Tiere andere positive Effekte haben."