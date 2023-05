Wie Brandopfer und Prothesenträger dank Sensorhaut wieder spüren

20.000 Menschen erleiden laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr weltweit schwere Verbrennungen am Körper. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit müssen in Österreich jährlich rund 3.000 Kinder wegen Verbrennungen oder Verbrühungen im Spital behandelt werden.

Opfern von schweren Verbrennungen wird in vielen Fällen Haut von einer unbeeinträchtigten Körperstelle auf die verbrannte Region transplantiert. Das kann allerdings unter anderem zu einer unterschiedlich starken Pigmentierung führen, sodass das transplantierte Hautareal wie eine Art Mosaik aussehen kann.