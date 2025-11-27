Dieser Pocket-Computer läuft mit Windows 3.0
„Perfekt“, „total empfehlenswert“ – wenn man solche Reviews für ein neu erschienenes Gerät liest, dessen Speicher 512 MB umfasst, weiß man: Man hat es mit Retro-Fans zu tun.
Der Pocket8086 der chinesischen Marke 8086YES! ist offenbar für genau diese Zielgruppe entwickelt worden. Der Mini-Laptop mit weiß-transparentem Plastikgehäuse ist nach dem 8086-Prozessor von Intel benannt, der 1978 auf den Markt gekommen war.
7-Zoll-Display
Verbaut ist eine CPU mit 4.77–10 MHz sowie 768 KB an RAM. Der Bildschirm ist mit 7 Zoll etwa so groß wie der des aktuellen iPhone 17 Pro Max, bietet aber eine wesentlich schwächere Auflösung von nur 800 x 480 Pixeln.
➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis?
Wer mag, kann auch auf das 4:3-Bildformat, d.h. 640 x 480 Pixel wechseln. Per VGA könnte man theoretisch einen externen Bildschirm ansteuern.
Eine extra Maus, die man sogar per USB anschließen könnte, ist nicht unbedingt nötig: Steuerung ist auch über Pfeiltasten auf der Tastatur möglich.
30 Jahre alte Betriebssysteme
Der Pocket8086 hat MS DOS 6.22 vorinstalliert, das 1994 veröffentlicht wurde. Wer mag, kann auch Windows 3.0 darauf installieren.
Wie lange der 4000-mAh-Akku hält, gibt der Hersteller nicht an. Was dieser allerdings schon bietet, ist eine ausführliche Hardware-Dokumentation, damit Bastler sich ihren Pocket-Computer nach eigenen Vorstellungen anpassen können. Auch für Retro-Games ist das Gerät praktisch.
➤ Mehr lesen: Retro-Games: 5 Wege, um so zu zocken wie früher
Der Pocket8086 ist z.B. über Tindie für umgerechnet rund 125 Euro erhältlich.
Kommentare