Mini-Laptop mit transparent-weißem Gehäuse und schwarzer Tastatur

Der Pocket 8086.

© 8086YES!

Dieser Pocket-Computer läuft mit Windows 3.0

Das Gerät für Fans historischer Betriebssysteme eignet sich zum Basteln und für alte Spiele.

„Perfekt“, „total empfehlenswert“ – wenn man solche Reviews für ein neu erschienenes Gerät liest, dessen Speicher 512 MB umfasst, weiß man: Man hat es mit Retro-Fans zu tun.

Der Pocket8086 der chinesischen Marke 8086YES! ist offenbar für genau diese Zielgruppe entwickelt worden. Der Mini-Laptop mit weiß-transparentem Plastikgehäuse ist nach dem 8086-Prozessor von Intel benannt, der 1978 auf den Markt gekommen war.

7-Zoll-Display

Verbaut ist eine CPU mit 4.77–10 MHz sowie 768 KB an RAM. Der Bildschirm ist mit 7 Zoll etwa so groß wie der des aktuellen iPhone 17 Pro Max, bietet aber eine wesentlich schwächere Auflösung von nur 800 x 480 Pixeln

Wer mag, kann auch auf das 4:3-Bildformat, d.h. 640 x 480 Pixel wechseln. Per VGA könnte man theoretisch einen externen Bildschirm ansteuern.

Eine extra Maus, die man sogar per USB anschließen könnte, ist nicht unbedingt nötig: Steuerung ist auch über Pfeiltasten auf der Tastatur möglich.

Durch das transparente Gehäuse sind die Hardware-Komponenten sichtbar.

© 8086YES!

30 Jahre alte Betriebssysteme

Der Pocket8086 hat MS DOS 6.22 vorinstalliert, das 1994 veröffentlicht wurde. Wer mag, kann auch Windows 3.0 darauf installieren.

Wie lange der 4000-mAh-Akku hält, gibt der Hersteller nicht an. Was dieser allerdings schon bietet, ist eine ausführliche Hardware-Dokumentation, damit Bastler sich ihren Pocket-Computer nach eigenen Vorstellungen anpassen können. Auch für Retro-Games ist das Gerät praktisch.

Der Pocket8086 ist z.B. über Tindie für umgerechnet rund 125 Euro erhältlich. 

(futurezone) | Stand: 27.11.2025, 12:19 Uhr

