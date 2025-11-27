Dieser Pocket-Computer läuft mit Windows 3.0

27.11.2025

Das Gerät für Fans historischer Betriebssysteme eignet sich zum Basteln und für alte Spiele.

„Perfekt“, „total empfehlenswert“ – wenn man solche Reviews für ein neu erschienenes Gerät liest, dessen Speicher 512 MB umfasst, weiß man: Man hat es mit Retro-Fans zu tun. Der Pocket8086 der chinesischen Marke 8086YES! ist offenbar für genau diese Zielgruppe entwickelt worden. Der Mini-Laptop mit weiß-transparentem Plastikgehäuse ist nach dem 8086-Prozessor von Intel benannt, der 1978 auf den Markt gekommen war.

7-Zoll-Display Verbaut ist eine CPU mit 4.77–10 MHz sowie 768 KB an RAM. Der Bildschirm ist mit 7 Zoll etwa so groß wie der des aktuellen iPhone 17 Pro Max, bietet aber eine wesentlich schwächere Auflösung von nur 800 x 480 Pixeln. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis? Wer mag, kann auch auf das 4:3-Bildformat, d.h. 640 x 480 Pixel wechseln. Per VGA könnte man theoretisch einen externen Bildschirm ansteuern. Eine extra Maus, die man sogar per USB anschließen könnte, ist nicht unbedingt nötig: Steuerung ist auch über Pfeiltasten auf der Tastatur möglich.

Durch das transparente Gehäuse sind die Hardware-Komponenten sichtbar. © 8086YES!