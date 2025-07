Nach 31 Jahren: Neue Hardware von Commodore angekündigt

Der britische YouTuber Christian Simpson hat sich kürzlich die Rechte am Markennamen gesichert und ist nun CEO des neuen alten Unternehmens. Auf seinem Kanal „Retro Recipes“ wurde am Samstag neue Hardware angekündigt .

3 Varianten

Der „Commodore 64 Ultimate“ soll in 3 verschiedenen Versionen erscheinen: in „BASIC Beige“ für rund 300 US-Dollar, als „Starlight Edition“ in transparentem beleuchtetem Gehäuse für rund 350 US-Dollar und als „Founders Edition“ in limitierter Auflage für rund 500 US-Dollar. Die Geräte werden über ein hauseigenes Crowdfunding angeboten.

Die Auslieferung soll im Oktober starten. Allen 3 Modellen ist ein USB-Speicher mit mehr als 50 Spielen, Musiktiteln und Demos beigefügt.

Diskette und WLAN

Das zentrale Verkaufsversprechen neben viel Nostalgie ist „ein originalgetreuer Nachbau des Motherboards“, wie es auf der Webseite des Projekts heißt. Statt der originalen Chips soll jedoch ein AMD Artix 7 FPGA enthalten sein. Bei der neuen Geräteserie handelt es sich damit explizit nicht um Emulatoren.

➤ Mehr lesen: Die besten Games: 10 Geheimtipps aus 2024

99 Prozent aller Spiele und Geräte für den ursprünglichen C64 aus den 1980er und 1990er Jahren sollen mit den neuen Computern kompatibel sein. Sie haben wie ihr historisches Vorbild Steckplätze für Disketten, Datasetten und Steckmodule (Cartridges).

Retro-Futurismus

Als moderne Annehmlichkeiten werden auch USB-A, USB-C, HDMI und LAN-Ports sowie ein WLAN-Modul verbaut. Commodore sieht die angepasste Hardware als Teil eines „Retro-Futurismus“.

Der Hersteller will sich als „The digital detox brand“ positionieren, Social-Media-Nutzung soll mit den neuen Geräten nicht möglich sein. Als Fan-Service sind die Unterschriften der ursprünglichen und neuen Verantwortlichen von Commodore auf der Platine verewigt.