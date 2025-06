US-Flugsicherung verabschiedet sich von Disketten und Windows 95

"Never change a running system - verändere nie ein laufendes System" heißt es in der IT oft. Wenn das System allerdings noch auf Windows 95 und Disketten angewiesen ist, ist es vielleicht Zeit, ins kalte Wasser zu springen.

Das dachte sich wohl auch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA, die ihr System ins 21. Jahrhundert bringen wollen. Vergangene Woche wurde angekündigt, das gesamte veraltete Flugsicherheitssystem auszutauschen. "Keine Disketten und Papierstreifen mehr", lautete die Devise.

Papierstreifen per Fax verschickt

Mit Papierstreifen sind sogenannte "Flight Progress Strips" (Kontrollstreifen) gemeint, die von Fluglotsen verwendet werden. Die länglichen Papierstreifen enthalten die wichtigsten Daten eines Fluges. Sollte ein Flugzeug einen Flugsektor verlassen, wird auch der Streifen an jenen Fluglotsen weitergegeben, der für den Sektor verantwortlich ist. In der Regel geschieht dieser Vorgang noch per Fax.