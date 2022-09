Diese Unternehmen kaufen heute noch Disketten

Wer meint, die guten alten Floppy Disks sind nur mehr ein Relikt aus einer fernen Vergangenheit, liegt falsch. So verdienen heute einige Menschen sogar noch gutes Geld mit den alten Speichermedien. So etwa Tom Persky, der Gründer von floppydisk.com. Sein Unternehmen verkauft recycelte Disketten.

In dem kommenden Buch “Floppy Disk Fever: The Curious Afterlives of a Flexible Medium” von Niek Hilkmann und Thomas Walskaar kommt Persky zu Wort und erzählt, wer heute noch seine größten Kunden sind.

Industrielle Anwender

„Meine größten Kunden – und der Ort, aus dem das meiste Geld kommt – sind die industriellen Anwender“, so der Geschäftsmann. “Das sind Leute, die Disketten verwenden, um Daten in und aus einer Maschine zu bekommen. Stellen Sie sich vor, es ist 1990, und Sie bauen eine große Industriemaschine. Sie entwerfen sie für eine Lebensdauer von 50 Jahren und wollen die beste verfügbare Technologie."

Konkret nennt er die Flugindustrie, bzw. Airlines: “Wahrscheinlich sind die Hälfte der Flugzeuge in der Welt älter als 20 Jahre. Und sie verwenden in einigen Bereichen immer noch Disketten. Diese Industrie ist ein riesiger Kunde für mich", sagt Persky.