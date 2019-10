US-Militär entsorgt Floppy Disks für Atomraketen-Starts

Wollte der US-Präsident seine Autorisierung zum Start von Atomraketen an das US Strategic Command weitergeben, mussten bisher 8 Zoll große Floppy Disks aus den 70er-Jahren in entsprechende Laufwerke geschoben werden. Die darauf gespeicherten Daten werden weiterhin vom Strategic Automated Command and Control System (SACCS) verarbeitet, einem IBM-Computer aus den 1970ern. In Zukunft verwendet dieser jedoch statt den veralteten Disketten eine "höchst sichere, digitale Solid-State-Speicherlösung", wie die Militär-Nachrichten-Webseite c4isrnet berichtet.