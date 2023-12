Stärkste Sonneneruption seit Jahren: Effekte auf Erde erwartet

Es dürfte sich um die stärkste Sonneneruption in diesem Sonnenzyklus gehandelt haben. Auch Auswirkungen auf die Erde sind wahrscheinlich.

Am 14. Dezember kam es auf der Sonne zu einer gewaltigen Eruption. In einer aktiven Region namens AR 3514 fand eine Sonneneruption der Klasse X statt - die höchste Klasse, in die solche Ereignisse fallen können. Der Ausbruch könnte auch Auswirkungen auf die Erde haben.

Die Eruption ist die stärkste, die wir im aktuellen Sonnenzyklus beobachten konnten und die stärkste seit einer Eruption im September 2017. Damals verursachte das Ereignis einen mäßigen Funk-Blackout in Südamerika. Die Funksignale im Hochfrequenzbereich waren für 2 Stunden vollständig verloren, andere Frequenzen hatten vorübergehende Verschlechterungen.

Gleichzeitiger koronaler Massenauswurf

Bei der jetzigen Sonneneruption fand gleichzeitig auch ein koronaler Massenauswurf statt, bei dem Milliarden Tonnen an Plasma ins All geschleudert wurden. Während bei Sonneneruptionen hauptsächlich Energie und Röntgenstrahlung ausgestrahlt wird, werden bei koronalen Massenauswürfen geladene Partikel abgestoßen. Sie brauchen etwa 1 bis 3 Tage, um die Erde zu erreichen.