In der Nacht auf Montag hat ein starker Sonnensturm für faszinierenden Polarlichter weltweit gesorgt. Diese waren in deutlich tieferen Breitengraden als sonst zu sehen und reichten etwa bis nach Großbritannien, Deutschland oder zur Tschechischen Republik. Auch in Österreich war die Aurora Boralis zu sehen sowie in Nordamerika und Teilen von Asien.