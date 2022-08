Am Donnerstag dürfte es zu einem stärkeren Sonnensturm kommen. Größere Störungen werden allerdings nicht erwartet.

Erneut ist ein massiver Sonnensturm auf dem Weg zur Erde. Die US-Wetterbehörde NOAA, das britische Met Office und das australische Bureau of Meteorology warnten dabei vor mehreren milden und moderaten Stürmen sowie einem starken Sturm der Klasse G3.

Während Sonnenstürme zwar Technologien wie etwa GPS oder Kommunikationssysteme auf der Erde stören können, sind in den nächsten Tagen keine großen Ausfälle zu erwarten. Lediglich die Polarlichter dürften deutlich weiter von den Polen entfernt zu sehen sein.

Stärkster Sonnensturm am Donnerstag

Der stärkste Sonnensturm dürfte dabei am Donnerstag auf die Erde treffen. Verursacht wird er von mehreren koronaren Massenauswürfen der Sonne, die bereits am 14. August stattgefunden haben. Bei diesen Auswürfen stößt die Sonne hauptsächlich geladenen Teilchen wie Elektronen oder Protonen ins All auf. Wenn diese Teilchen auf die Erde treffen, werden sie vom Erdmagnetfeld zu den Polen hin abgelenkt, wo sie zu Polarlichtern führen.