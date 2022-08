Überraschender Sonnensturm lässt das Phänomen STEVE auftauchen

In der Nacht von 7. auf 8. August traf ein Sonnensturm überraschend auf die Erde. Entgegen der meisten Sonnenstürme, gab es für diesen keine Vorhersage der US-Behörde NOAA, die für Prognosen und Berichte zum Weltraumwetter zuständig ist.

Großflächige Störungen bei Funk und GPS wurden keine berichtet. Dafür ließen die geladenen Sonnenteilchen aber atemberaubende Nordlichter entstehen. Und nicht nur das: Im Süden Kanadas trat auch ein Naturschauspiel namens STEVE auf, das nur selten beobachtet wird.

STEVE zum ersten Mal 2017 entdeckt

STEVE ist dabei ein Phänomen, das bis vor wenigen Jahren in der Wissenschaft eigentlich noch gänzlich unbekannt war. Zum ersten Mal wurde STEVE im Jahr 2017 von Nordlichtjäger*innen in Nordkanada entdeckt. STEVE besteht dabei typischerweise aus einem violetten Band, das sich mehr als eine Stunde am Himmel halten kann. Oft wird das Band von einem grünen Schimmer umgeben, der sich jedoch nach wenigen Minuten wieder auflöst.