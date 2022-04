Starker Sonnensturm trifft überraschend Erde: Das waren die Folgen

Ein Sonnensturm traf am 10. April überraschend die Erde. Dieser wurde von der US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) als geomagnetischer Sturm der Kategorie G3 gewertet. Damit wird er offiziell als "stark" eingestuft. Die Skala reicht bis G5.

Geomagnetische Stürme der Stärke G3 können unter anderem die Stromversorgung, die Satellitenkommunikation und -navigation stören, aber auch Menschen im All beeinträchtigen. Die NOAA hat mittlerweile Entwarnung gegen, der geomagnetische Sturm ist vorüber.

Bei einer G5-Stärke können Stromnetze hingegen komplett kollabieren und unter anderem die Satellitennavigation lahmgelegt werden. Auf ein Ereignis der Stufe G5 wäre die Welt Expert*innen zufolge nicht ausreichend vorbereitet, berichtet The Independent.

Polarlichter und gestörter Funk

Berichten zufolge war durch den Sturm am 10. April unter anderem der Amateurfunk gestört. Der G3-Sturm hat auch am Himmel über der Grenze zwischen Kanada und den USA eine Aurora borealis hervorgerufen. In mehreren nördlichen US-Staaten waren die Polarlichter zu sehen.