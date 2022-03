2 Millionen Euro gehen an Grazer für Erforschung von Sonnenstürmen

Magnetfelder noch nicht so gut erforscht

Das Wetter im Weltall ändert sich, ebenso wie auf der Erde, ständig. Sonnenwinde sind ein Strom von geladenen Teilchen, die solare Magnetfelder in den interplanetaren Raum tragen. Bei Sonnenstürmen sind diese Magnetfelder besonders stark ausgeprägt. Sie bestehen aus Plasmawolken und werden von der Sonne mit Geschwindigkeiten von Millionen Kilometern pro Stunde ausgestoßen.



Möstl will mit seinem Team eine Brücke zur angewandten Forschung schlagen, in dem sie Simulationen von Sonnenstürmen entwickeln, um diese für die Vorhersage zu verwenden. Die Modelle beinhalten zwar vereinfachte Physik, sind aber dafür so schnell, dass man die Stürme in Echtzeit vorhersagen kann. So der Plan. „Ich sehe diese Förderung als tolle Bestätigung für unseren innovativen Ansatz, in dem wir die Physik der Heliosphäre mit der praktikablen Anwendung für bessere Vorhersagen direkt verknüpfen,“ so Möstl.

