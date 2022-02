Wie gefährliche Sonnenstürme frühzeitig erkannt werden können

Schwere Sonnenstürme sind zwar selten, können auf der Erde aber geomagnetische Stürme auslösen, welche unter anderem unsere elektrische Infrastruktur langfristig beschädigen und weltweit zu großflächigen Stromausfällen führen können. Ein solch gewaltiger Sonnensturm legte im Jahr 1989 das Stromnetz im kanadischen Quebec lahm. Der Ausfall zog sich über den gesamten Nordosten des Landes – die Einwohner*innen hatten neun Stunden lang keinen Strom.

Ein weiterer heftiger Sonnensturm, der im Jahr 1921 auf unseren Planeten traf, hatte weitreichendere Folgen. Im Zuge des Sturms wurden unter anderem Telegrafenleitungen gestört, Züge lahmgelegt und es kam es zu Bränden an Telefonstationen.

Internet-Ausfall

Nicht nur kann ein schwerer Sonnensturm weitflächige Stromausfälle zur Folge haben, er könnte auch das Internet lahmlegen. Die US-Forscherin Abdu Jyothi von der University of California warnt in ihrer Studie „Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse“ sogar vor einer „Internetapokalypse“. Denn ihr zufolge sei unsere Infrastruktur nicht auf solche Großereignisse vorbereitet.

Besonders lange Unterseekabeln wären stark beeinträchtigt. Zwar seien die integrierten Glasfasern immun gegen geomagnetische Ströme, die sogenannten Repeater, welche die Signale verstärken und bei einem längeren Unterseekabel in größerer Menge zum Einsatz kommen, könnten aber nachhaltig beschädigt werden. Kabel in höheren Breitengraden, die näher an den magnetischen Polen der Erde liegen, seien außerdem besonders anfällig für Schäden.