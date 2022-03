Sonnensturm trifft am Donnerstag auf Erde: Das sind die Folgen

Mehrere Sonneneruptionen haben einen geomagnetischen Sturm verursacht, der am 31. März auf die Erde treffen wird.

Die Sonne war in den vergangenen Tagen ungewöhnlich aktiv: Im Bereich des Sonnenfleckes AR2975 habe es am Montag insgesamt 17 größere Explosionen gegeben, heißt es von spaceweather.com. Demnach haben die Eruptionen zu insgesamt 3 verschiedenen koronalen Massenauswürfen (Coronal Mass Ejections - CME) geführt.

Daraus braut sich nun ein so genannter Sonnensturm zusammen, der voraussichtlich am Donnerstag, 31. März auf das elektromagnetische Feld der Erde treffen wird. Der geomagnetische Sturm wird von der US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) der Kategorie G2 zugeordnet.