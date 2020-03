Pornhub verschenkt Premium-Zugang an alle Nutzer weltweit

Die Porno-Plattform Pornhub hat am Dienstag angekündigt, seine Premium-Inhalte vorerst allen Usern auf der Welt gratis zur Verfügung zu stellen. Mit dem Schritt will das Portal dazu beitragen, dass Menschen zuhause bleiben und die Infektionskurve abgeflacht wird. Das Angebot gilt ab sofort bis zumindest 23. April, teilte Pornhub auf Twitter mit. "So enjoy, stay home, and stay safe", heißt es dort.

Pornhub für gutes Marketing bekannt

Die Pornoplattform hat sehr früh während der Corona-Krise die Gelegenheit erkannt, wie es seinen Usern eine Freude machen und dabei als Marke profitieren kann. So konnten Nutzer im besonders hart getroffenen Italien schon seit fast zwei Wochen die Premium-Inhalte gratis nutzen. Der Schritt verhalf Pornhub zu einer 57-prozentigen Traffic-Steigerung, wie die Plattform in einer seiner vielen Statistiken zeigt.