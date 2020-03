So wirkt sich das Coronavirus auf Pornhub aus

Wenn Menschen verstärkt zu Hause bleiben, springt die PR-Machinerie von Pornhub an. Vor einigen Tagen hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass das Premium-Angebot in Italien im März kostenlos genutzt werden kann. Die Idee dahinter sei laut Pornhub, dass einem dadurch nicht so schnell langweilig wird und man weniger Grund habe, das Haus zu verlassen.

Aber auch ohne kostenlosen Premium-Content ist Pornhub auch in Zeiten der Krise eine beliebte Anlaufstelle. Und das Thema Corona bleibt auch bei den Suchen nicht unbemerkt, wie aus aktuellen Statistiken hervorgeht.

Suchanfragen mit " Coronavirus" und "Corona-Virus" wurden erstmals am 25. Januar registriert und nahmen rasant zu. In den letzten 30 Tagen haben die Betreiber mehr als 6,8 Millionen Suchanfragen registriert, die entweder "Corona" oder "Covid" enthielten. Die Anfragen erreichten am 5. März einen Höchststand von 1,5 Millionen. Auch Corona-Pornos tauchten schon auf der Plattform auf.