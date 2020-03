Corona-Pornos sind der neue Trend auf Pornhub

Wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann auf die Aktualität der Porno-Industrie. Das sich derzeit ausbreitende Coronavirus ist der neueste Trend auf der Porno-Plattform Pornhub. Dort gibt es bereits über 140 Videos mit vielversprechenden Titeln wie "MILF in Coronavirus Quarantine Gets Hard Fucked for Medicine" und " Coronavirus patients fuck in quarantine room".