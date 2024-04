Spotify testet personalisierte KI-Playlists

So wird die KI-Playlist-Funktion aussehen

Feature soll in den nächsten Monaten kommen

Aktuell befindet sich das Feature noch in der Beta-Phase. Es ist zuerst in Großbritannien und Australien für Premium-Nutzer*innen verfügbar. In den kommenden Monaten soll das Feature für weitere Märkte ausgerollt werden.

Mit der Funktion AI DJ hat Spotify bereits 2023 ein KI-Feature veröffentlicht. Wie ein personalisiertes Radio wählt die KI Musik aus, die den Nutzer*innen gefallen könnte. Die Funktion ist noch nicht flächendeckend verfügbar.