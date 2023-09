KI-Tool generiert Musik aus Text, kann gratis ausprobiert werden

Eine Vorgabe könnte etwa "Trance, Ibiza, Beach, Sun, 4 AM, Progressive, Synthesizer, 909, Dramatic Chords, Choir, Euphoric, Nostalgic, Dynamic, Flowing" lauten. Der Text wird von der KI nur auf Englisch verstanden.

Stable Diffusion ist ein bekannter Name in der Welt der generativen KIs. Das Unternehmen dahinter, Stability AI , hat nun ein neues Programm herausgebracht , das auf die Erzeugung von Musik spezialisiert ist. Stable Audio nennt sich das KI-Tool, das aus einigen Texteingaben ganze Musik-Tracks erschafft.

Trainiert anhand von 800.000 Titeln

Wie The Verge berichtet, gibt Stability AI an, sein neues Programm mit 800.000 Audiodateien trainiert zu haben. Insgesamt soll der Datensatz aus 19.500 Stunden an Aufnahmen bestehen. Auch Titel mit Urheberrechtsschutz sind dabei. Stability AI hat durch eine Lizensierungsvereinbarung das Recht, dieses Material zu nutzen.

