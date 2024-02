Filmreife KI-Videos: Ein Hollywood-Drama bahnt sich an

Sora ist das neue KI-Modell von OpenAI . Das US-Unternehmen ist vor allem für seinen KI-Chatbot ChatGPT bekannt. So wie der nach der Veröffentlichung im November 2022 die Welt in Aufsehen versetzte, könnte das jetzt Sora mit der Filmebranche machen.

Vor Kurzem fürchteten sich in Hollywood vorrangig Autor*innen vor Künstlicher Intelligenz (KI) . „Schreibe mir ein Drehbuch für einen 90-Minüter im Stil von Rambo 2, aber als romantische Komödie“ wäre etwa eine Texteingabe, aus der ein KI-Chatbot in wenigen Minuten ein fertiges Skript macht. Jetzt könnten aber auch Schauspieler*innen, Stuntpeople, Kameraleute, die Requisite und so ziemlich alle direkt am Filmdreh beteiligten Personen obsolet werden – wegen Sora .

Das Ergebnis sind beeindruckend echt wirkende Videos . Eine Kamera folgt etwa einem alten Land Rover Defender auf einer nicht asphaltierten Straße. Staub wirbelt auf und die Federung des „Landy“ ist hart am Arbeiten. Wer schon einmal einen Geländewagen in so einer Situation gefahren ist, spürt regelrecht das Auf- und Abwippen des eigenen Körpers beim Anschauen des Videos.

Sora verwandelt Texteingaben in fotorealistische Videos – oder surreale, wenn man das lieber hat. Auch Aufnahmen im Stil von Animationsfilmen sind möglich. Einfach Text eingeben, auf „Generieren“ klicken, kurz warten und fertig ist der Streifen. Im Gegensatz zu anderen Text-zu-Video-Generatoren, kann Sora nicht nur simple Einzelaufnahmen erstellen, sondern Szenen mit mehreren Kameraeinstellungen, Objekten und Charakteren . Laut OpenAI ist dies möglich, weil Sora nicht bloß die Texteingaben stur umsetzt, sondern auch versteht, wie sich die Menschen und Objekte in der echten Welt physikalisch verhalten.

Und das ist eben nicht nur beeindruckend, sondern beängstigend – für Menschen in der Filmbranche. Bisher wurde KI von Hollywood-Größen eher klein geredet, weil sie keine menschlichen Gefühle auslösen könne. So sagte etwa Terminator-Regisseur James Cameron vor einem halben Jahr: „Ich glaube nicht, dass KI etwas kreieren kann, das die Zuschauer bewegt.“ Sora kann das aber. Wenn das mit so etwas Simplem wie Hundebabys und Geländewagen möglich ist, geht das auch mit Szenen mit Menschen – die alle von der KI „erfunden“ sind.

Filmstudios zu KI: Ja, bitte!

Das malt eine Dystopie ans Firmament der Stars und Sternchen. Die waren ohnehin schon besorgt, Produktionsstudios würden ihr Aussehen „stehlen“ und mittels KI in Filme einfügen. Programme wie Sora brauchen aber keine Schauspieler*innen als Vorlage. Und fiktive Personen, die genauso aussehen, wie das Filmstudio es will und genau das machen, was sie sollen – zu jeder Tages- und Nachtzeit – und noch dazu nicht bezahlt werden müssen, klingen sehr verlockend. Zur Einordnung: Leonardo DiCaprio hat für den 2021 erschienenen Netflix-Film „Don’t Look Up“ 30 Millionen US-Dollar Gage bekommen.

Für die großen Filmproduzenten sind KI-Lösungen wie Sora also höchst willkommen. Einfach Szenen durch Texteingabe erstellen, ohne teure Schauspieler und aufwändige Drehs. Abgesehen von den Arbeitsplätzen, die so verloren gehen, wird das auch Auswirkungen auf uns haben, das Publikum. Obwohl mit solchen KI-Modellen theoretisch jegliche Art von Videos in allen erdenklichen Formen erstellt werden können, haben diese doch einen ähnlichen Stil. Man muss sich also darauf einstellen, dass sich zukünftig Hollywood-Filme und Streaming-Serien noch ähnlicher sehen, als sie das ohnehin schon tun. Denn wenn einmal ein Filmstudio mit so einer KI anfängt, ziehen die anderen nach.

KI hat noch Fehler

Und wir werden es uns vermutlich gefallen lassen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Zu Beginn werden solche KI-Szenen noch störend auffallen. Dann wird es ein kleines Rauschen im Unterbewusstsein und schließlich sieht es nach ein paar Jahren ganz normal aus. Die Vorarbeit dafür wird mit digitalen Facelifts geleistet, hier ist Disney seit Jahren vorne mit dabei. So wurde unter anderem Harrison Ford in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ verjüngt, mit einer ähnlichen Technologie, die auch bei den berüchtigten Deep-Fake-Videos genutzt wird. Der Film hat zu Recht schlechte Kritiken bekommen, der digital entalterte Indy war dem Publikum aber eher egal. Der 81-jährige Ford selbst hat die Technologie befürwortet und verteidigt.