Elon Musk war Vorbild für gefährlichen Milliardär in Katastrophenfilm "Don't look up"

Die Figur des Tech-Milliardärs Peter Isherwell im Katastrophenfilm „Don't look up“ basiert auf einem echten Milliardär: Elon Musk. Zwar habe er sich in seiner Darstellung generell von Tech-Milliardären wie Steve Jobs, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos inspirieren lassen, hauptsächlich basiere sein Charakter aber auf dem SpaceX-Chef, sagte der Schauspieler Mark Rylance, der Isherwell verkörpert, in einem Interview mit The Hollywood Reporter.

"Ich habe mir all diese Typen angesehen“, sagte der Isherwell-Darsteller: „Sie denken, sie tun Gutes. Da gibt es etwa diese Szene, in der er sich ärgert, als Leonardo's Charakter glaubt, er sei nur ein Geschäftsmann. Diese Leute haben sehr hochmütige Vorstellungen darüber, was sie tun.“