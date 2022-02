Elon Musk hat die Nase voll von schlechten Nachrichten

Der Tesla-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk will nicht länger mit schlechten Nachrichten "bombardiert" werden, wie er am Dienstag in mehreren Tweets mitgeteilt hat. Dabei hat er sich gefragt, warum es so schwierig für Medien sei, herauszufinden, was in der Welt vor sich geht, „ohne mit Nachrichten bombardiert zu werden, die einen traurig & wütend machen“.

Die meisten Medienunternehmen versuchen Musk zufolge die Frage zu beantworten, was die schlimmsten Dinge seien, die aktuell auf der Erde passieren. „Es ist ein großer Planet. Offensichtlich passieren ein paar schlechte Dinge irgendwo und jederzeit, aber sich unnachgiebig auf diese zu fokussieren gibt kein akurates Bild von der Realität“, echauffiert sich der Milliardär.