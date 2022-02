Tesla hat wieder Ärger wegen einem Elon-Musk-Tweet

Seit Musks Tweet vom 6. November 2021 haben die Tesla-Aktien beinahe ein Viertel an Wert verloren.

Tesla hat erneut Ärger mit den Behörden wegen Tweets seines Chefs Elon Musk. Der US-Elektroautobauer erhielt im November eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Montag hervorgeht.

Dabei geht es um einen Tweet, in dem Musk seine Anhänger gefragt hatte, ob er einen Anteil von 10 Prozent an dem Unternehmen verkaufen solle. Seit dem Tweet haben die Tesla-Aktien fast ein Viertel an Wert verloren.