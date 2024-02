Neuer KI-Sprachassistent soll wie ein "empathischer Freund" klingen

In der Popkultur kennt man Künstliche Intelligenz oft als Software oder Roboter mit eigenem Charakter. So redet Knight Rider mit seinem Auto K.I.T.T, Ironman mit Javis und in Per Anhalter durch die Galaxis gibt es den depressiven Roboter Marvin. Sie alle zeichnen sich durch eine eigene Persönlichkeit aus und können sich wie Menschen mit ihrem Gegenüber unterhalten.

Davon sind aktuelle Systeme noch weit entfernt, auch wenn OpenAIs ChatGPT und Googles Gemini ein Schritt dahin sind. Neben den großen Firmen arbeitet auch die deutsche Non-Profit-Organisation Laion an einem KI-Assistenten. Das berichtete zuerst Heise. Zusammen mit dem ELLIS Institut in Tübingen, Collabora und dem Tübingen AI Center entwickeln sie einen empathischen Chatbot, der wie ein Freund klingen soll. Ihre ersten Versuche demonstrieren sie in einem Video.