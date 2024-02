Wie man die Google-KI Gemini bereits in Österreich nutzt

Dieser Umweg führt über die manuelle Installation der Anwendung. In dem als vertrauenswürdig geltenden alternativen App-Store APK-Mirror ist die aktuelle Version der Gemini-App zu finden - unter diesem Link .

Wer hierzulande auf Google Play nach Gemini sucht, wird allerdings nur irgendwelche Horoskop-Apps oder fragwürdige Bitcoin-Anwendungen angezeigt bekommen. Auch wenn die Gemini-App von Google in Österreich noch nicht offiziell zum Download bereitsteht, kann man sie über Umwege bereits nutzen.

Gemini statt Google Assistant

Öffnet man nun die Gemini-App zum ersten Mal, stellt sich der neue KI-Assistent vor. In der Folge hat man die Wahl, ob man noch beim Google Assistant bleiben möchte oder lieber gleich zu Gemini wechselt.

Entscheidet man sich für Gemini als standardmäßigen digitalen Assistenten, wird künftig die neue Google-KI aufgerufen, wenn man das Signalwort "Hey Google" sagt oder den Assistant-Button am Handy drückt.

Wie sich in einem ersten futurezone-Test gezeigt hat, funktioniert Gemini tatsächlich auch in Österreich. Allerdings hat der KI-Assistent mit der deutschen Sprache so seine Probleme und liefert manchmal etwas fragwürdige Inhalte.

Wenig hilfreich

Lässt man sich etwa eine Route von Wien nach Innsbruck planen, liefert Gemini zwar eine Streckenbeschreibung, greift dabei aber auf irgendwelche Quellen zurück. Kurioserweise hat er einen Link zur Autobahn A1 hinterlegt, der zu einem willkürlichen Artikel führt, in dem es über die Energieeffizienz des Mobilfunkanbieters A1 geht.

Jedenfalls sind die deutschsprachigen Ergebnisse nicht wirklich hilfreich. Fragt man nach derselben Route auf Englisch, verweist Gemini umgehend auf Google Maps, wo eine passende Route angezeigt wird. Es sieht so aus, als wäre die deutschsprachige Version noch nicht mit den hauseigenen Google-Anwendungen verknüpft.

