So sieht der Google Assistant mit Bard-KI aus

Neues User-Interface in der Google App

Demnach hält Google seine Suche und Bard getrennt. Im Discover-Feed der Google-App ist ganz oben ein neuer Schalter zu finden, mit dem man zwischen der herkömmlichen Websuche und Bard hin und her wechseln kann.

Wechselt man auf den Bard-Tab startet die KI, eine kurze Animation erscheint und die Willkommen-Screen taucht auf, der an das Google-Assistant-Design angelehnt ist. "Hi! I'm Assistant with Bard. I Can help you be more creative", ist darauf zu lesen.

Wie auf den weiteren Screenshots zu erkennen ist, bleibt Google beim bekannten Assistant-Look. Einerseits wohl um niemanden zu verschrecken, andererseits ist der Platz am Smartphone stark begrenzt und das Assistant-Design hat sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt.

