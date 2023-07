Terminator-Regisseur James Cameron warnt vor KI

Die Möglichkeiten, die Künstlicher Intelligenz (KI) so mit sich bringt, sind in Hollywood angekommen. In der Filmbranche in den USA wird deshalb gestreikt.

Die Drehbuchautor*innen fürchten, dass die KI bald ihre Arbeit erledigt. Die Schauspieler*innen haben Angst, dass sie Stimmen- oder Bild-Klone überflüssig machen könnten. James Cameron, berühmter Regisseur von „Avatar“ oder „Terminator“, glaubt nicht, dass sich Drehbuchautor*innen so leicht zu ersetzen sein werden, wie er in einem Interview mit CTV News sagt.

"Warten wir mal 20 Jahre ab"

„Ich glaube nicht, dass eine KI jetzt etwas schreiben kann, das das Publikum bewegt. Man muss ein Mensch sein, um das zu schreiben. Ich kenne niemanden, der überhaupt darüber nachdenkt, eine KI ein Drehbuch schreiben zu lassen… Warten wir mal 20 Jahre ab. Wenn eine KI dann einen Oscar für das beste Drehbuch gewinnt, müssen wir sie ernst nehmen“, so Cameron.