Wie künstliche Intelligenz Musik verändert

Neue Ausdruckskraft

Der Vorteil solcher Technologien: Sie ermöglichen neue Ausdruckskraft, indem sie dem Menschen gewisse Aufgaben abnehmen. „Vor der Filmkamera beispielsweise hat es jede Menge Arbeit gekostet, einen Raum bildlich einzufangen – man musste ein sehr guter Maler sein. Man könnte denken, die Kamera hat uns auch faul gemacht, doch das hat sie nicht. Technologie eröffnet eher eine Menge neuer Wege, die es davor nicht gegeben hat," sagt der Google-Forscher.

Der Experte erinnert sich dabei auch an den Drum-Computer. „Als er auf den Markt kam, war ich ein Teenager. Ich war ein großer Hard-Rock-Fan und dachte: ‚Das ist eine Katastrophe‘. Als ich älter war, kamen New Order, Joy Division und Hip Hop. Ich dachte: ‚Wow! Jemand hat den blöden Trommel-Synthesizer genommen und etwas sehr Interessantes und gänzlich Neues gemacht.‘ Die Schlagzeuger wurden aber nicht ersetzt.“

Wer ist der Künstler?

Und wem gebührt am Ende die Achtung vor dem Kunstwerk? Dem Nutzer des Algorithmus, den Wissenschaftlern, die ihn entwickelt haben oder gar der Maschine? Laut Eck sind alle beteiligten Künstler – "wie in einer akademischen Publikation, in der alle Autoren Teil des Ganzen sind."

Für den KI-Spezialisten ist die menschliche Herangehensweise an Problemen und seine Lernfähigkeit ein besonders fesselnder Forschungsbereich, der in Zukunft noch weiter durchleuchtet werden muss: „Die fundamentale menschliche Fähigkeit, Musik zu machen, fasziniert mich mehr, als ein Genie wie Beethoven. Kinder erfinden Lieder – das ist so ein cooles menschliches, fundamentales Benehmen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht richtig verstanden.“