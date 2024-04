Windows 11: Werbung im Startmenü kommt jetzt für alle

Windows will seinen Nutzer*innen "kuratierte" Werbung einblenden. Zum Glück lässt sich diese schnell wieder ausblenden.

Nutzer*innen von Windows 11 werden nach dem dieswöchigen Update Werbung in ihrem Startmenü haben. Mit dem KB5036980-Update bekommt man künftig „Empfehlungen“ für Apps aus dem Microsoft Store eingeblendet. Derzeit ist die Installation des Updates noch freiwillig, in den kommenden Wochen müssen es allerdings alle Nutzer*innen installieren.

„Im Startmenü-Abschnitt 'Empfohlen' werden einige Microsoft Store-Apps angezeigt“, meinte Microsoft in den Begleithinweisen. Allerdings soll diese Auswahl nicht beliebig sein, sondern von Microsoft „kuratiert“ werden. Dadurch sollen Windows-Nutzer*innen vor allem Apps vorgeschlagen werden, die für sie attraktiv sind. Ihre Darstellung wird an jene Werbeeinblendungen erinnern, die einige Nutzer*innen bereits von Windows-10-Versionen kennen: Hier sieht man solche Werbeeinblendungen bereits im Sperrbildschirm und im Startmenü.

So lässt sich die Werbung wieder ausblenden

Wer in seinem Alltag nicht noch mehr Werbung sehen will, kann sie jedoch einfach ausblenden. Nach der Installation des Updates kann man unter Einstellungen > Personalisierung > Start die Funktion „Empfehlungen für Tipps, App-Werbung und mehr anzeigen“ auswählen.

Bereits seit 2 Wochen gibt es zur Werbe-Platzierung im Startmenü Testläufe in einer Beta-Version. Laut The Verge ist es daher einigermaßen überraschend, dass dieses Feature bereits nach so kurzer Zeit für die allgemeine Version von Windows 11 eingeführt wird.