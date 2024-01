Bahn sucht Administrator für Windows 3.11

Was haben Kenntnisse einer 30 Jahre alten Software in einer Stellenausschreibung im Jahr 2024 zu suchen?

In der Anzeige steht, dass Betreiber*innen bei einem Projekt das Altsystem pflegen und Treiber aktualisieren sollen. Die Stelle dürfte bei der Deutschen Bahn bzw. von Siemens angesiedelt sein. Bewerber*innen sollen neben Windows 3.11 Kenntnisse über weitere, noch ältere Betriebssysteme mitbringen. Auch über MS-DOS und Windows for Workgroups sollen sie Bescheid wissen.

In einer deutschen Stellenausschreibung wird derzeit einen Administrator für Windows 3.11 gesucht. Diese Version des Windows-Betriebssystems ist schon 30 Jahre alt: Veröffentlicht wurde sie am 8. Dezember 1993.

Es ist wahrscheinlich, dass Bewerber*innen mit dem Anzeigen-System in Zügen von Siemens zu tun haben. „Das Ergebnis Ihrer Arbeit ist eine hochwertige Display-Software, deren Schnittstellen zur Fahrzeugsteuerung bzw. Fahrzeugleittechnik reibungslos funktionieren“, steht in der Anzeige. „Auf den Führerstand-Displaysystem der Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge werden dem Fahrer die wichtigsten technischen Daten in Echtzeit angezeigt“, heißt es weiter. Ein weiterer Hinweis dafür ist der Standort Erlangen, wo Siemens einen wichtigen Produktionsstandort betreibt. So wird in der Anzeige z.B. auch erwähnt, dass Sibas-Kenntnisse willkommen sind. Sibas ist das hauseigene „Siemens Bahnautomatisierungssystem“.

Windows 3.11

Windows 3.11 ist eine verbesserte Version des 1991 veröffentlichten Windows 3.0. Das Betriebssystem war sehr erfolgreich, aber die grafische Benutzeroberfläche stürzte häufiger ab. Windows 3.1 und Windows 3.11 brachten einige Verbesserungen. Nutzer*innen schätzten u.a. die grafische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Systemstabilität. Allerdings kam es wie bereits beim Vorgänger auch bei dieser Version noch immer wieder zu Systemabstürzen. Die Performance des Betriebssystems ist nicht mit den aktuellen Systemen vergleichbar.