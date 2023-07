Windows 11: Weitere PCs mit Betriebssystem inkompatibel

Wie den Kommentaren unter dem Artikel zu entnehmen ist, lief Windows 11 bisher bei beiden Prozessoren ohne Probleme. Microsoft hat seine Anforderungen an die Hardware, so scheint es, also nach oben geschraubt.

Was steckt hinter der Hardwaresperre?

Aber wieso macht Microsoft so viele Geräte unbrauchbar? Der Hersteller argumentierte die hohen Hardwareanforderungen im Mai gegenüber der futurezone mit einem Plus an Sicherheit. „Software allein kann Software nicht sicher genug machen“, so Microsoft. „Es benötigt Hardwarekomponenten wie etwa moderne Prozessoren, UEFI Secure Boot oder TPM 2.0, um ein System so sicher zu machen, dass es auch den modernen Angriffsvektoren – wie beispielsweise Ransomware - aus dem Internet widerstehen kann.“

Viele Expert*innen sehen dies jedoch nicht als triftigen Grund für eine solche Hardwaresperre. Sie kritisieren, dass der Schritt zu viel Elektroschrott verursache und unterstellen Microsoft Profitgier.

Diese Unterstellung ist nicht allzu weit hergeholt. Denn die PC-Branche schwächelt zurzeit. Seit der Pandemie verlaufen Verkäufe von Geräten nur noch schleppend, was bedeutet, dass Microsoft auch weniger mit Softwarelizenzen verdient, die der Techriese an Hardware-Hersteller verkauft. Müssen nun alte Rechner durch neue, Windows-11-kompatible PCs ersetzt werden, so würden auch die Einnahmen von Microsoft anziehen.

