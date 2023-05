Elektroschrott und Sicherheit: Was bedeutet das Aus von Windows 10?

Es ist das endgültige Aus für Windows 10 . Mit 14. Oktober 2025 wird jeglicher Support für das Betriebssystem eingestellt. Das kündigte Anbieter Microsoft vergangene Woche an. Spätestens an diesem Tag sollten Nutzer*innen auf den Nachfolger, Windows 11 , umrüsten. Wer dies nicht tut, läuft Gefahr, Schadsoftware Tür und Tor zu öffnen und seinen alten PC oder Laptop zur Zielscheibe für Hackerangriffe zu machen. Denn Microsoft stopft von da an keine Sicherheitslücken mehr. Mit Ausnahme von Unternehmen, diese können sich für einige Zeit weiteren kostenpflichtigen Support sichern.

Wie viele Stand-PCs und Laptops wären von der Umstellung ausgeschlossen? In Österreich wurden in den vergangenen 10 Jahren rund 14 Millionen Desktop-PCs, Notebooks und Tablets gekauft. Die Zahlen beziehen sich zwar auf sämtliche Hersteller, allerdings laufen rund 75 Prozent aller Rechner hierzulande mit Windows. Selbst wenn die Neuanschaffungen der vergangenen 5 Jahre abgezogen werden – sprich jene Geräte, die wohl am ehesten über die modernen Anforderungen verfügen – würden immer noch Millionen Geräte übrig bleiben, die im Prinzip nicht für Windows 11 geeignet sind. Wie viele dieser veralteten PCs sich zum Zeitpunkt der Umstellung tatsächlich noch im Einsatz befinden, ist natürlich fraglich.

Betroffen von der Support-Einstellung von Windows 10 sind etwa Geräte mit AMD-Prozessoren bis zum Jahr 2017 sowie mit Prozessoren von Intel bis zur Baureihe Core i-7000 . PCs und Notebooks müssen außerdem mit einem Trusted-Platform-Module (TPM) der zweiten Generation kompatibel sein. Der Verschlüsselungsprozessor erweitert Geräte um grundlegende Sicherheitsfunktionen. Auch die verpflichtende BIOS-Funktion „Secure Boot“ soll ein Plus an Sicherheit bringen.

Wer ein altes Gerät besitzt und kein Sicherheitsrisiko eingehen will, ist also gezwungen, sich ein neues anzuschaffen. Das sorgt naturgemäß für Kritik seitens der Verbraucher*innen. Aber auch Umweltorganisationen und Expert*innen beanstanden, dass die Hardwareanforderungen zu hoch gegriffen seien.

Sorge um Elektroschrott

Wer kein Sicherheitsrisiko eingehen will, muss sein Gerät ausmustern. Das ist nicht nur für Kund*innen lästig und teuer. Auch die Umwelt leidet darunter, kritisieren Umweltorganisationen. „Die Menge an Elektroschrott pro Kopf ist in Österreich innerhalb von 10 Jahren um 36 Prozent gestiegen“, so die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegenüber der futurezone. „Der größte Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz liegt darin, Produkte so herzustellen, dass sie lange benutzt, repariert und upgedated werden können – denn die Emissionen und der Ressourcenverbrauch in der Herstellung haben einen enormen Fußabdruck", kritisiert die NGO. Unternehmen würden kaum Verantwortung für Menschen und Umwelt übernehmen.

Auch der Elektrogeräte-Aufbereiter Refurbed hält von Microsofts Schritt wenig. „Das aktuell diskutierte Support-Ende von Microsoft für Windows 10 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr – in Ermangelung von politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen – einzelne Protagonisten nach wie vor die Macht haben, auf einen Schlag eine unglaubliche Menge an (unnötigem) Elektroschrott zu erzeugen“, so Refurbed-Gründer Peter Windischhofer gegenüber der futurezone. „Es ist eine Entmündigung der Konsument*innen, denen dadurch die Möglichkeit verwehrt wird, ihren Bedürfnissen und Werten entsprechend zu entscheiden, wie lange sie bereits gekaufte Produkte verwenden möchten“. Windischhofer spricht von einer künstlichen Reduktion des Lebenszyklus, „die gerade in Zeiten, wo wir über nachhaltigere Wirtschaftsformen, Klimakrise und die Vermeidung von E-Waste sprechen, völlig unnachvollziehbar ist.“

Schließlich dürfte auch Microsoft selbst der Schritt nicht guttun. Zumindest der Klimabilanz des Unternehmens. Microsoft möchte in den kommenden 10 Jahren CO2-negativ werden. Wenn aber viele Windows-11-Neugeräte anfordern, darunter etwa Surface-PCs, wird auch der CO2-Fußabdruck des Konzerns größer.