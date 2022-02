11 Tipps für Windows 11

Das findet ihr in diesem Artikel:

Die futurezone gibt Tipps, wie man das neue Betriebssystem besser nutzen kann. Nicht alle Funktionen sind neu, vieles gab es bereits bei Vorgängerversionen, wurde nun aber verbessert oder findet sich an anderer Stelle. Alle Einstellungen findet man außerdem, wenn man sie in die Suchleiste im Startmenü eingibt.

Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 landet nun nach und nach auf allen geeigneten PCs. Das neue System hat eine große Zahl an Einstellungsmöglichkeiten und viele praktische Hilfsmittel. Allerdings sind einige von ihnen gut versteckt .

Außerdem findet man unter den „Einstellungen“ den „ Benachrichtigungsassistent “ . Benachrichtigungen können damit für eine bestimmte Zeit ausgeschaltet werden. Später kann man sie sich zusammenfassen lassen. Das ist durchaus praktisch, wenn man sich konzentrieren will, da mit E-Mails und Messanger-Nachrichten immer wieder Benachrichtigungen am rechten Bildrand aufploppen, die einen aus der Konzentration reißen können.

Wer auf Windows 11 umsteigt, bemerkt wahrscheinlich als erstes das neue Startmenü , das jetzt in der Mitte der Taskleiste sitzt. Hier werden „Empfohlene Dateien“ (zuletzt verwendete) und „Angepinnte Apps“ angezeigt.

Ebenfalls unter Multitasking fällt die Möglichkeit, mehrere Fenster schnell und sauber nebeneinander zu organisieren. Mit der Tastenkombination „ Windows + Z “ oder wenn man den Mauszeiger über dem Fenster-Symbol platziert, öffnet sich im aktiven Fenster ein Menü mit verschiedenen Layout-Optionen . So kann man auswählen, wie zwei, drei oder vier verschiedene Fenster angeordnet werden sollen.

Hat man viele Anwendungen und Fenster geöffnet, kann man schnell alles schließen, bis auf das aktive Fenster. Dafür hält man mit der Maus die Titelleiste (oben) des jeweiligen Fensters und bewegt sie schnell hin und her („schütteln“). Das minimiert sofort alle anderen offenen Programme .

Viele neue Funktionen wurden für das bessere und ablenkungsfreie Arbeiten entwickelt. So kann man unter „Einstellungen“ > „System“ > „Multitasking“ die Funktion „ Fenstertitelleiste schütteln “ aktivieren.

Wer das schon bei Windows 10 genutzt hat, wird auch beim Umstieg auf die neue Version sofort den Dunklen Modus nutzen. Windows passt zudem automatisch alle Einstellungen auf die bevorzugte Darstellung an.

6. Screenshots und Videos

Windows 11 hat 2 Anwendungen integriert, mit denen man schnell und einfach Screenshots aufzunehmen. Das erste das altbekannte Snipping-Tool, mit dem man schnell den ganzen Desktop, einzelne Fenster oder einen freien Bereich aufnehmen kann, auch mit mehreren Sekunden Verzögerung.

Das Game-Center, das sich über „Windows + G“ öffnet, erlaubt außerdem, Videos aufzunehmen. Dafür wählt man in der neu geöffneten Leiste oben das Kamera-Symbol und kann dann entweder schnell einen Screenshot machen, oder eine Aufnahme starten. Aufgenommen wird nur das aktive Fenster, der Desktop oder Datei-Explorer kann nicht aufgenommen werden.

7. Widgets

Auf der Taskleiste befindet sich standardmäßig links die Wetteranzeige. Fährt man mit der Maus darüber, öffnen sich die Widgets. Derzeit kann man sich das Wetter, To-Do-Listen oder Nachrichten einblenden lassen.

Klickt man oben rechts auf das Profilbild, öffnet sich ein Menü. Hier kann man die Widgets editieren. Klickt man auf „Ihre Interessen personalisieren“ öffnet sich eine Website. Hier kann man auswählen, für welche Themengebiete man Nachrichten angezeigt bekommen möchte.

8. Mehrere Desktops

Diese Funktion wird bei Windows 11 prominenter platziert als beim Vorgänger. Mit dem Tastenkürzel „Windows + TAB“ oder dem „Aktive Anwendungen“-Symbol auf der Taskleiste kann man nicht nur wählen, zu welchem offenen Fenster man navigieren möchte, sondern man kann einen ganz neuen Desktop anlegen.

Die abgelegten Icons sind weiterhin zu sehen, aber die geöffneten Programme ändern sich. So kann man beispielsweise schnell zwischen privatem und Arbeitsdesktop wechseln. Auf dem einen sind dann z.B. nur Tabellen und Dokumente offen, auf dem anderen der Browser zum Surfen in der Pause. Das kann auch beim besseren Fokussieren helfen. Man kann dabei so viele Desktops anlegen, wie man möchte.