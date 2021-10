Windows 11 ist da: Soll ich es jetzt schon installieren?

Microsofts neues Betriebssystem ersetzt Windows 10 ab heute schrittweise. Alles, was ihr zum Rollout wissen müsst.

Update wird bis 2022 schrittweise ausgerollt

Anstatt Windows 11 für alle gleichzeitig freizuschalten, lässt sich Microsoft bei der Verteilung des Upgrades Zeit. Bis Mitte 2022 soll der Rollout des Betriebssystems für alle kompatiblen Windows-Geräte nach eigenen Angaben dauern.

Wer sein bestehendes Windows 10 updaten will, muss sich also möglicherweise gedulden. Denn Microsoft prüft Windows-10-Geräte zuerst, um dann zu entscheiden, wann das Update angeboten wird. Die neuesten Modelle von PCs, Laptops und Tablets erhalten Windows 11 zuerst. Sobald es zum Download verfügbar ist, erhalten Nutzer*innen eine Benachrichtigung über das Windows Update-Menü.

Microsoft geht dabei ähnlich vor, wie bei dem Rollout seiner Windows-10-Funktionsupdates in den vergangenen Jahren. Allerdings hat der Softwarekonzern die Mindestanforderungen an die Hardware nun angehoben: Windows 11 wird nur für PCs, Laptops und Co. angeboten, deren Prozessoren nicht älter als 4 Jahre sind. Ob euer Gerät mit dem neuen Betriebssystem kompatibel ist, könnt ihr mit der PC Health Check-App herausfinden.