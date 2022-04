Untersuchung: Windows XP beliebter als Windows 11

Die Ergebnisse von Lansweeper sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Andere Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass ein wesentlich höherer Anteil an PCs und Tablets mit Windows 11 ausgestattet sind. So stellte die App-Werbeplattform AdDuplex in einer Erhebung fest, dass die Nutzung von Windows 11 bei 19,4 Prozent lag .

Hohe Anforderungen an Hardware

Der Grund für die geringe Akzeptanz von Windows 11 liege, so Lansweeper, an den hohen Hardwareanforderungen. Das kostenlose Upgrade auf Microsoft neues Betriebssystem wird aktuell nur für Geräte angeboten, die höchstens 4 bis 5 Jahre alt sind. In einer früheren Untersuchung konnte Lansweeper feststellen, dass von rund 30 Millionen untersuchten Geräten weniger als die Hälfte für ein Windows-Update in Frage kämen.