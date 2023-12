Support-Ende von Windows 10 soll für gigantischen Müllberg sorgen

Wenn Microsoft eine ähnliche Preisstrategie bei Windows 10 anstrebt, ist es für viele Unternehmen wohl kostengünstiger, auf neuere Windows-11-Geräte umzusteigen. Der Elektrogeräte-Aufbereiter Refurbed hält von Microsofts Schritt wenig. „Das aktuell diskutierte Support-Ende von Microsoft für Windows 10 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr – in Ermangelung von politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen – einzelne Protagonisten nach wie vor die Macht haben, auf einen Schlag eine unglaubliche Menge an (unnötigem) Elektroschrott zu erzeugen“, so Refurbed-Gründer Peter Windischhofer in einem früheren Interview gegenüber der futurezone.

Microsoft argumentiert seinen Schritt mit der höheren Sicherheit von Windows 11. Es gebe bei älteren Geräten hardwareseitige Schwachstellen, die sich durch Software nicht einfach sichern lassen.