Windows 11: Bald auch Werbung in den Einstellungen

Auf kostenlose Testversion verlinkt

Der Leaker zeigt unter anderem auch einen Hinweis, in dem Nutzer*innen dazu animiert werden, Microsoft 365 auszuprobieren. Der verlinkt auf eine kostenlose Testversion. Auch die Accountsicherheit wird beworben, zusätzlich gibt es einen Hinweis für OneDrive.

Ob Nutzer*innen diese Anzeigen ausschalten können, lässt sich anhand der Screenshots nicht sagen.

Kund*innen für Dienste dazugewinnen

Der Konzern experimentiert zu Leiden der Nutzer*innen schon seit einiger Zeit damit, seine Produkte an allen möglichen Stellen in Windows 11 zu bewerben. So will das Unternehmen mehr Kund*innen für Clouddienste, Apps und Ähnliches dazugewinnen.

Unter anderem wurde auch der File Explorer und das Startmenü als Werbeplatz getestet.