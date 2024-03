Microsoft will Windows 11 durch Update auf PCs schummeln

Wer einen Windows-10-PC hat und nicht auf Windows 11 updaten will, muss auf der Hut sein. Microsoft will das Update nämlich allen Nutzer*innen unterjubeln, die automatische Updates aktiviert haben.

Das Unternehmen erklärt auf seiner Support-Seite, dass das Windows-10-Update KB5001716 2 Änderungen im System mit sich bringt, wenn es installiert wird. Eine davon ist, dass Windows eigenständig Funktionsupdates herunterladen und installieren kann. Das geschieht laut Microsoft auf Geräten, die sich dem "Ende der Unterstützung annähern" oder das "Ende der Unterstützung erreicht haben. Microsoft nennt hier keine konkreten Zeiträume.

Windows zeigt Aktualisierungsaufforderungen

Darüber hinaus kann Windows Nutzer*innen nach der Installation des Updates regelmäßig Aktualisierungsaufforderungen anzeigen lassen. Das ist nicht das erste Mal, dass Microsoft versucht, Windows 11 stärker unter die Leute zu bringen. Schon im Februar 2024 gab es einen ähnlichen Update-Push - zumindest für jene Nutzer*innen, deren Gerät den Hardwareanforderungen von Windows 11 entspricht.

Wer eine solche Benachrichtigung erhält, kann Windows 11 per Mausklick auf die Hauptschaltfläche in der Mitte des Bildschirms installieren. Wer Windows 10 behalten will, muss das durch einen Klick auf einen kleinen Text in der unteren linken Ecke des Fensters bestätigen.