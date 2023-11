Großes Windows 11-Update ist da: Diese neuen Funktionen gibt es

Windows 11-Nutzer*innen aufgepasst: Microsoft hat sich vor rund zwei Jahren dazu entschlossen, nur noch einmal jährlich ein großes Update anzubieten, bei dem es immer Verbesserungen geben wird. Mit 23H2 gibt es jetzt eine solche neue Windows-Version, über die viele Features und Funktionen erhältlich werden, die es vorher nicht gab.

Copilot kann Texte zusammenfassen

Darunter befindet sich etwa der Bing-Chatbot Copilot. Für Microsoft selbst zählt dieser zu den wichtigsten neuen Features. Der Copilot ersetzt die Assistentin Cortana und bringt ChatGPT auf den Desktop-PC. Falls er nicht automatisch in der Taskleiste aufzufinden ist, kann der Copilot mit der Tastenkombination Windows-Taste + C geöffnet werden.



Doch was kann dieser Copilot eigentlich? Interessant ist die Funktion, Inhalte aus PDFs, Präsentationen oder anderen Dokumenten, die man auf seinem PC geöffnet vom Copilot zusammenfassen, erklären oder umschreiben zu lassen. Auch Bilder soll er automatisch bearbeiten können. Man klickt dabei einfach auf das gewünschte Bild und befiehlt etwa: „Hintergrund entfernen“. Der Copilot soll das dann selbstständig machen.