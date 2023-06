Mail- und Kalender-App in Windows werden eingestellt

Outlook bleibt für Privatnutzer*innen gratis

Die gute Nachricht: Private Nutzer*innen müssen kein Microsoft-365-Abo abschließen, um das neue Outlook zu verwenden. Für Firmen ist Microsoft 365 bzw. Office 356 kostenpflichtig. Vor allem in Firmen sollten die Mitarbeiter*innen so früh wie möglich auf Outlook umsteigen, um sich rechtzeitig mit dem Programm vertraut zu machen, rät Microsoft in einem Blogeintrag. Zunächst seien keine Schritte notwendig, Nutzer*innen würden aber eine Information in den Apps erhalten, dass diese künftig nicht mehr unterstützt werden.

