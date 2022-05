Das wird das neue Microsoft Outlook können

Microsoft arbeitet seit längerem an seiner neuen Outlook-Anwendung. Vor wenigen Tagen schaltete der Softwarekonzern eine erste Testversion frei. Am Mittwoch gab Microsoft einen ersten Ausblick auf neue Features seines neuen Outlook-Client, der sich optisch eng an der Outlook-Webversion orientiert.

Der Client wird etwa Microsofts Loop integrieren, das die Zusammenarbeit über mehrere Anwendungen hinweg ermöglicht.