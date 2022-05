So sieht Microsofts neues Outlook aus

Durch zahlreiche Leaks war bereits seit längerem bekannt , dass Microsoft an einer neuen Outlook-Anwendung arbeitet. Nun wurde eine Testversion des neuen Outlook-Mail-Client für Unternehmens- und Schul-Adressen freigeschalten . Private Mail-Adressen können noch nicht verwendet werden.

Microsoft hat offenbar seine neue Outlook-Anwendung fertiggestellt. Der Mail-Client sieht der Web-Version von Outlook zum Verwechseln ähnlich. Die neue Outlook-App soll künftig die Anwendungen "Mail" und "Kalender" in Windows 10 und 11 ersetzen.

Ein Klon der Web-Version

Das Design des neuen Outlook orientiert sich nicht nur an der Outlook-Web-Version, es kann getrost als ein Klon bezeichnet werden. Insofern teilt sich das neue Outlook in 3 Spalten auf: Ganz links findet man die Ordner, wie Posteingang oder Junk-E-Mail, in der Mitte ist die Vorschau für die Mails platziert und ganz rechts wird der Inhalt der jeweiligen Mail angezeigt.

Der neue Outlook-Client ist ein Mittelweg zwischen dem lokal gespeicherten, herkömmlichen Outlook und der Mail-App auf Windows-Computern. Im Gegensatz zum herkömmlichen Outlook wird der neue Mail-Client wird laut Microsoft vollständig online gehosted. Außerdem sei er wesentlich leistungsfähiger und flexibler als die Windows-Mail-App.