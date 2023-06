Die besten Microsoft Office Alternativen für iOS und Android

Das Gefühl, ohne Microsoft Office lässt sich nicht ernsthaft arbeiten, stimmt so schon lange nicht mehr. Einige Alternativen können hier locker mit Word, Excel und Co. mithalten.

Vor allem im Bereich des kollaborativen Arbeitens und bei der Nutzung der Cloud ist Google heute beinahe ungeschlagen. Sämtliche Dokumente sammeln sich in unserer Google Drive , das Teilen mit anderen Personen per Mail oder Direktlink könnte nicht unkomplizierter sein. Und auch preislich ist das Angebot ungeschlagen.

OfficeSuite

Seit etwas mehr als 5 Jahren positioniert sich auch die App OfficeSuite als Alternative zur Marktmacht von Microsoft Office. Initial war OfficeSuite als einfach Anwendung zur Bearbeitung von Dokumenten eingeführt worden, entwickelte sich über die Jahre aber zu einer immer umfangreicheren App. Heute versammeln sich in OfficeSuite nicht nur alle wichtigen Programme, die wir bei der Installation von Microsoft Office erwarten würden, die Entwickler haben das ganze mittlerweile zu einem Paket geschnürt, dass geräteübergreifendes Arbeiten ohne größeren Aufwand ermöglicht.

OfficeSuite besteht dabei im Kern aus den Anwendungen für Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDFs. Allein die Farbwahl der einzelnen App-Teile ist dabei so gewählt, dass wir uns direkt an die Microsoft-Pendants erinnert fühlen. Zentraler Ausgangspunkt bei OfficeSuite ist der FileManager, der mittlerweile auch mit einer eigenen Cloud namens MobiDrive im Hintergrund arbeitet, um schnell und einfach von unterschiedlichen Geräten arbeiten zu können. Darüber hinaus können wir aber auch eigene Speicher hinzufügen, wie etwa eine Google Drive oder OneDrive sowie WebDAV oder FTP-Speicher.

In Sachen Bedienung hat man sich für eine Mischung aus Desktop und Mobil entschieden. Alle App-Teile kommen mit einer Toolbar, die uns die Auswahl der wichtigsten Funktionen erlaubt. Details lassen sich dann per Tipp-Geste abhandeln. Was OfficeSuite sicherlich besonders macht, ist die Versammlung von allen Anwendungen in einer App. Statt drei, vier oder fünf einzelne Apps laden zu müssen, können wir hier alles in einer Anwendung versammelt erledigen.

Texte in PDFs verwandeln, das PDF dann noch unterschreiben und direkt absenden lassen sich so erledigen, ohne die App verlassen zu müssen. Gerade deshalb gehört die App für mich zu einer der Top-Alternativen in diesem Bereich. Der ganze Umfang hat aber auch seinen Preis. Wer sinnhaft mit OfficeSuite arbeiten möchte, braucht ein Abonnement. 41,99 Euro im Jahr werden dafür fällig.

OfficeSuite ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.