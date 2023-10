Neue Microsoft-Teams-App ist da: Das ändert sich

Microsoft preist dabei folgende Neuerungen besonders an:

Bereits Ende März hat Microsoft einen Vorgeschmack auf seine neue Teams-App für Windows und Mac gegeben. Jetzt ist die aktuellste Version offiziell fertig und verfügbar, wie das Unternehmen am Donnerstag in seinem Blog verkündete.

Die Bedienung soll insgesamt auch angenehmer werden. So soll man künftig etwa alle Benachrichtigungen auf einmal als “gelesen” markieren können. Neue Tastenkombinationen sollen das schnelle Navigieren durch die App verbessern.

Mehrere Konten

Dank Multi-Tenant Organizations (MTO) und Multi-Tenant, Multi-Accounts (MTMA) soll das Arbeiten mit mehreren Konten und über Firmengrenzen hinweg vereinfacht werden. So kann man jetzt mit mehreren Konten gleichzeitig angemeldet sein und einfach hin- und herschalten.

Heutzutage darf auch KI nicht fehlen. Microsoft integriert in Teams den Copilot, mit dem man sich die wichtigsten Punkte in Threads und sogar Videokonferenzen zusammenfassen lassen kann.

Wann kommt das neue Teams?

Das Roll-out des neuen Teams soll in den nächsten Monaten an alle Nutzer*innen erfolgen. Wenn man es verwenden kann, ist ein Schieberegler in der linken oberen Ecke zu sehen, mit dem man umschalten kann.