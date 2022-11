Microsoft Teams bekommt Multiplayer-Spiele

Microsoft hat am Donnerstag seinem Office-Kommunikationsprogramm Teams verschiedene Casual Games hinzugefügt, die man mit Kolleg*innen oder während eines Teams-Meetings gemeinsam spielen kann. Darunter befinden sich Soltaire, Minesweeper, Wordament und IceBreakers . Das berichtet The Verge .

Bis zu 250 können gegeneinander antreten

Alle vier Spiele sind interaktiv und unterstützen den Multiplayer-Mode, so dass man mit seinen Kolleg*innen gemeinsam spielen kann. Die 4 Spiele wurden von Microsoft Casual Games, Teil der Xbox Game Studios, in einer eigenen „Games for Work“-App in Teams integriert.

Bis zu 250 Menschen können gegeneinander spielen, heißt es. Das gilt vor allem für das Spiel Wordament. Bei Solitaire soll es besonders Spaß machen, gegen seine*n Chef*in anzutreten. Bei Minesweeper entschärft man die Bomben am Besten vor den Kolleg*innen und bei IceBreakers hat man am meisten Spaß, wenn man es in virtuellen Breakout-Räumen gegen bisher völlig unbekannte Kolleg*innen spielt.

Produktivität wird gesteigert

Doch warum überhaupt spielen im Arbeitsumfeld? Forscher*innen der Brigham Young University wollen herausgefunden haben, dass Teams, die zusammen kurze Videospiele spielen, sind bei der Arbeit dann um 20 Prozent produktiver als jene, die stattdessen an traditionelleren Team-Building-Aktivitäten teilgenommen haben.

Die Games for Work App mit den 4 Spielen soll ausschließlich für Unternehmenskund*innen von MS Teams verfügbar sein, berichtet The Verge.